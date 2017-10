Secção: Atualidade

Carlos Ascensão quer «cumprir e não desiludir» na Câmara de Celorico da Beira

Tempo de leitura: 1 m

O novo presidente da Câmara de Celorico da Beira foi hoje empossado com o restante executivo e elementos da Assembleia Municipal eleitos nas autárquicas de 1 de outubro.

No seu discurso, Carlos Ascensão (PSD) afirmou que lhe cabe «cumprir, nunca desiludir» o «grande movimento de mudança e esperança» que o elegeu no início do mês. O autarca esclareceu ainda que, à partida, a maioria absoluta «não era um pressuposto necessário» para governar a Câmara e que, para tal, vai procurar «dia-a-dia os consensos necessários». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.