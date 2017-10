Secção: Atualidade

Novo executivo da Mêda já tomou posse

Anselmo Sousa tomou hoje posse como Presidente da Câmara da Mêda. Os resultados das eleições autárquicas do passado dia 1 ditaram a sua reeleição, mas também um executivo dividido. Foram eleitos dois vereadores do PS, dois do CDS-PP e um do PSD. Quanto a possíveis entendimentos entre partidos ainda está tudo em aberto, mas Anselmo Sousa acredita que «serão colocados em primeiro lugar os interesses da Mêda».

Relativamente à mesa da Assembleia Municipal, foi eleita a lista apresentada pelo PS, encabeçada por João Jorge Lourenço, com 16 votos a favor e seis em branco.

