Secção: Atualidade

Centenas de pessoas concentraram-se na Guarda em homenagem às vítimas dos incêndios

A Praça Velha, na Guarda, acolheu hoje centenas de pessoas que participaram numa manifestação de solidariedade para com as vítimas dos incêndios, que incluiu um minuto de silêncio e a formação de uma bandeira nacional gigante. Na iniciativa do grupo de cidadãos "Basta! Por Um Futuro Sustentável!" participaram cidadãos anónimos, autarcas e políticos locais.

Hugo Moreira, um dos organizadores, disse à agência Lusa que a manifestação pretendeu homenagear as pessoas que perderam a vida nos incêndios e aquelas que «perderam a vida toda», pois «há muita gente que perdeu a vida toda: as suas fábricas, os seus empregos, os seus animais».

Referiu que o país conheceu «uma grande tragédia» e a jornada hoje realizada pretendeu «mostrar aos políticos que está na hora de se preocuparem com as pessoas» e de procurarem «mudar políticas».

Quem também defende uma mudança de política é Pedro Nobre, deputado municipal na Guarda eleito pelo PSD, ao pedir mais atenção para as regiões do interior do país. «Há muito que defendo um Ministério para o Interior, dotado de verbas e de poderes para ajudar a desenvolver este interior cada vez mais deserto de pessoas e bens. Definitivamente, o Governo terá que olhar para o interior e privilegiá-lo com medidas futuras», disse à Lusa.

O presidente da Federação Socialista da Guarda, António Saraiva, também participou na iniciativa, prestando «uma singela homenagem a todas as vítimas que pereceram nas tragédias que assolaram o país» e a «todos aqueles que perderam os seus bens, para além dos entes queridos». O socialista referiu que o Governo já tomou medidas para dizer que «está com o interior», mas defende «medidas mais concretas». «O Governo terá que pensar a sério em criar uma estrutura específica, uma Secretaria de Estado para o Interior, que tenha uma autonomia e uma política própria para dizer ‘vamos em frente e inverter a espiral de abandono que tem tido o interior'», disse.

Durante a manifestação realizada na Guarda dois dos participantes exibiram cartazes com as mensagens "Por um interior com pessoas e com árvores" e "Natureza! Desculpa, não sei fazer melhor. Falhei".