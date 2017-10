Secção: Atualidade

Tomada de posse de Vítor Pereira marcada pela ausência de Carlos Pinto

No dia em que a Covilhã celebra os 147 anos de elevação a cidade, o Salão Nobre dos Paços do Concelho foi pequeno para acolher todos aqueles que quiseram assistir à tomada de posse dos novos órgãos autárquicos. A cerimónia ficou marcada pela ausência de Carlos Pinto, eleito pelo movimento independente "De novo Covilhã".

Depois de uma mandato marcado pela gestão da dívida, Vítor Pereira deixou a garantia que nos próximos quatro anos também não irá «embarcar no despesismo». Segundo as perspetivas do edil, «haverá um melhoramento da situação financeira do município no último trimestre de 2018».O novo executivo é composto por Vítor Pereira, presidente reeleito, José Serra do Reis, Regina Gouveia, José Miguel Oliveira e Jorge Gomes, eleitos pelo PS, e Adolfo Mesquita Nunes, eleito pelo CDS-PP. Carlos Pinto terá agora 30 dias, a partir de hoje, para assumir o lugar para o qual foi eleito.

Quanto à Assembleia Municipal (AM), Carlos Santos Silva cessou funções e passou a pasta a João Casteleiro, eleito presidente da AM com 30 votos a favor, quatro contra e nove brancos/nulos.

