Secção: Atualidade

Álvaro Amaro tomou posse e anunciou criação de Centro de Tecnologia e Inovação na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Álvaro Amaro foi empossado esta tarde. No discurso de tomada de posse, o presidente da Câmara Municipal da Guarda anunciou que, no mandato que se avizinha, criará um Centro de Tecnologia e Inovação que terá o nome do cientista Carvalho Rodrigues. «Quero aqui hoje anunciar perante todos vós que vamos criar na Guarda o Centro de Tecnologia e Inovação a que daremos o nome de Carvalho Rodrigues e cuja sede será algures no centro histórico», afirmou o autarca social-democrata. Disse ainda que o projeto dos Passadiços do Mondego já tem «parecer positivo de todas as entidades».

Também Cidália Valbom assumiu oficialmente as "rédeas" da Mesa da Assembleia Municipal, tendo sido eleita presidente com 62 votos a favor, um contra e 23 em branco. Saiba mais na próxima edição do Jornal O INTERIOR.