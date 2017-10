Secção: Desporto

Futebol distrital

Antepenúltimo Vila Cortês vence no Sabugal

Tempo de leitura: 2 m

O jogo grande da quarta jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, entre o Trancoso e o São Romão, que então partilhavam a liderança da prova, foi adiado devido aos incêndios de domingo e quem aproveitou para se chegar à frente foi o Sp. Mêda e o Manteigas.

As duas equipas assumiram o comando do campeonato após vencerem, respetivamente, o Soito (3-1) e o Aguiar da Beira (4-2). Mas a surpresa da jornada foi protagonizada pelo candidato Sp. Sabugal, derrotado em casa de forma severa (5-2) pelo modesto Vila Cortês do Mondego, formação do concelho da Guarda que venceu pela primeira vez e ocupa a antepenúltima posição da geral. Nos restantes jogos, o Vila Franca das Naves foi ganhar 2-0 ao campo do Estrela de Almeida e o Gouveia, que regressou este ano ao Distrital após uma época no Campeonato de Portugal, venceu no Farvão o dérbi do concelho ao derrotar por 1-0 o vizinho Vilanovenses.

Quem ainda não ganhou esta época é o Guarda Unida Desportiva. O último classificado perdeu por 4-0 na receção ao Figueirense, uma das quatro equipas que ainda não perderam na prova. As restantes são o Gouveia (duas vitórias, dois empates), o Trancoso e o São Romão (ambas com duas vitórias e um empate, mas um jogo a menos). No domingo joga-se a quinta jornada do Distrital com as partidas Sp. Sabugal-Manteigas, Aguiar Beira-Estrela Almeida, Vila Franca das Naves-Gouveia, Vilanovenses-Guarda Unida Desportiva, Figueirense-Trancoso, São Romão-Sp. Mêda e Vila Cortês Mondego-Soito. Este fim-de-semana regressam também os campeonatos nacionais, com o Sp. Covilhã a jogar no sábado com Sp. Braga B na cidade dos arcebispos. Já o Fornos de Algodres viaja até Oleiros, atual décimo classificado da série C do Campeonato de Portugal. Recorde-se que o campeão distrital em título ainda não venceu esta época.