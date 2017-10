Secção: Política

Executivo camarário perdeu dois vereadores relativamente ao mandato anterior devido a diminuição do número de eleitores no concelho

Amílcar Salvador promete «novo ciclo» em Trancoso

Novo mandato será dedicado a «investir na qualidade de vida e no bem-estar dos trancosenses», anunciou presidente da Câmara

Amílcar Salvador (PS) foi o primeiro autarca da região a ser empossado após as eleições de 1 de outubro, numa cerimónia realizada na noite de sexta-feira.

A tomada de posse para um segundo mandato do presidente da Câmara de Trancoso teve lugar no Convento de S. Francisco, onde reuniu a Assembleia Municipal. Eleito com 56,2 por cento e 3.451 votos, Amílcar Salvador vai governar com maioria tendo a seu lado Eduardo Pinto e Ana Luísa Couto (PS). Pelo PSD, que obteve 1.915 votos e 31,1 por cento dos sufrágios, assumiram funções no executivo João Rodrigues e Rogério Tenreiro. O executivo camarário perdeu dois vereadores relativamente ao mandato anterior devido a diminuição do número de eleitores. No seu discurso, Amílcar Salvador começou por lembrar a «expressiva vitória» do PS nas últimas autárquicas, tendo aumentado «significativamente» a votação e vencido em 26 das 29 freguesias do concelho. «Mas todos os trancosenses estão aqui [no executivo] representados», declarou o edil.

Na sua opinião, esta votação «legitimou as contas certas, o realismo, a proximidade, a transparência, a ação e uma forma diferente de fazer política».

Amílcar Salvador afirmou que o novo mandato será dedicado a «investir na qualidade de vida e no bem-estar dos trancosenses», mas avisou que a ação do executivo será «difícil» devido a «avultados compromissos financeiros» decorrentes da parceria público-privada herdada do antecessor Júlio Sarmento e de ações judiciais entretanto intentadas contra a Câmara. Contudo, garantiu que a autarquia «não vai desperdiçar» o próximo mandato e implementará políticas e projetos que «apostam nas pessoas, nas empresas e no território». O presidente reeleito sublinhou mesmo que, «depois de sanear as contas, há uma base para iniciar um novo ciclo de apostar na economia e no empreendedorismo, na qualidade de vida dos trancosenses, no apoio ao comércio e à agricultura».

Amílcar Salvador lembrou que a zona industrial vai ser ampliada com mais 15 lotes e anunciou que vai requalificar a zona industrial de Vila Franca das Naves. Já na área do património comprometeu-se a avançar com a remodelação do Palácio Ducal, dos Paços do Concelho e do antigo quartel dos bombeiros. O PS está também em maioria na Assembleia Municipal, que volta a ser presidida por Amaral Veiga, com 13 deputados eleitos contra oito do PSD e um do CDS.