Os destinos de Figueira de Castelo Rodrigo foram, pela segunda vez consecutiva, entregues a Paulo Langrouva (PS). O presidente foi reeleito a 1 de outubro com 52,89 por cento e 2.244 votos.

Foi uma reeleição «expressiva e inequívoca», considerou o autarca, sustentando que o eleitorado figueirense manifestou «a vontade de permanência e confiança nesta equipa que liderou os destinos da Câmara Municipal» nos últimos quatro anos. «Naturalmente que estamos satisfeitos, mas também estamos cientes da responsabilidade que temos de assumir agora», adiantou Paulo Langrouva, acrescentado que pretende continuar o trabalho que tem sido feito «em prol da população, sempre com um propósito muito firme: garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos municípes». Para o presidente, a reeleição deve-se às realizações do mandato anterior, nomeadamente a criação do cartão de saúde municipal – «que é uma bandeira deste executivo e inovador a nível nacional» – e a implementação do projeto social “Estou no Radar”.

«Vamos continuar a canalizar as nossas energias para apoiar as pessoas», garantiu o edil figueirense, adiantando que desta vez também os jovens serão incluídos: «Haverá um principal enfoque na junventude», reforçou. De acordo com o autarca, os jovens querem permanecer na sua terra, mas não têm as condições necessárias para o fazer e é aí que a autarquia entra: «Temos de criar condições para que eles permaneçam por cá», explicou, adiantando que não irá descurar «a iniciativa privada porque a criação de empresas e de novas iniciativas empresariais é fulcral para gerar postos de trabalho, riqueza e desenvolvimento local».

Quanto ao mandato que se avizinha, Paulo Langrouva pretende concretizar «todos os projetos e ideias vertidas no nosso programa eleitoral, porque é isso que as pessoas esperam». Avisa, no entanto, que será «difícil» concretizá-las a todas, «mas esperamos conseguir». Além do presidente, o PS elegeu para a vereação Henrique Silva e Nelson Bolota. Pelo PSD foram eleitos Carlos Condesso e Alfeu Nascimento. Já Feliciano Martins (PS) foi reconduzido na presidência da Assembleia Municipal.