Social-democrata foi empossado para o segundo mandato e sublinhou que «este foi o melhor resultado obtido até hoje»

Rui Ventura quer Pinhel a «voar mais alto»

«Criámos emprego, investimos cerca de 60 milhões de euros no concelho e reduzimos o endividamento da Câmara», lembrou Rui Ventura

O concelho de Pinhel volta a “estar nas mãos” de Rui Ventura. A tomada de posse para o segundo mandato do presidente da Câmara teve lugar na tarde de domingo, na Praça Sacadura Cabral. Reeleito com 64,24 por cento dos sufrágios e 3.748 votos, o presidente vai governar com maioria absoluta tendo como vereadores Luís Poço, Irene Fonseca e Daniela Capelo. O PS, que obteve 1.582 votos e 27,12 por cento, elegeu apenas Esperança Valongo. Os social-democratas estão também em maioria na Assembleia Municipal, que volta a ser presidida por Ângela Guerra.

No discurso de tomada de posse, Rui Ventura sublinhou que «os resultados históricos de 1 de outubro» comprovam que o «caminho que os munícipes querem é aquele que estamos a fazer». Continuar a trabalhar para que «Pinhel seja um concelho de referência», atrair empresas e apostar na educação, são alguns dos desejos do social-democrata para o mandato que agora inicia. Também a mobilidade continuará a ser uma prioridade, bem como a requalificação do património: «Temos já aprovados seis milhões de investimento, financiados a 85 por cento», revelou o presidente, nunca esquecendo o que foi feito no último mandato. «Demos dinâmica a Pinhel, conseguimos atrair quatro empresas, sendo que duas já abriram e as outras duas abrirão em 2018», recordou o autarca, lembrando que o município «criou emprego, investiu cerca de 60 milhões de euros no concelho e reduziu o endividamento da Câmara em 2,5 milhões de euros».

«Trabalhar» será a sua palavra de ordem e Rui Ventura, sem «prometer nada», deixou no ar a intenção de recuperar a Casa Grande (antigos Paços do Concelho) e de dar «dignidade» ao mercado municipal. Além disso, o autarca quer combater a quebra da natalidade. «Mais do que ajudar na natalidade, é fundamental povoar. É preciso que os governos deixem de criar grupos de trabalho que apresentam 164 propostas que, traduzidas em concreto, pouco ou nada valem para o nosso interior», criticou. Sinal de que as coisas não param, na segunda-feira as piscinas municipais cobertas – prometidas há quatro anos – abriram ao público e terão entrada livre até 1 de novembro.

Mulheres em maioria no executivo

Três dos cinco elementos do executivo municipal de Pinhel são mulheres. Daniela Capelo e Irene Fonseca, eleitas pelo PSD, e Esperança Valongo, que liderava a lista dos socialistas à Câmara, estão em maioria na autarquia “contra” dois homens: Rui Ventura e Luís Poço (PSD). Isto num município cuja presidente da Assembleia Municipal é uma mulher, Ângela Guerra.