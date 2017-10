Secção: Atualidade

Eduardo Cabrita será ministro da Administração Interna

Tempo de leitura: 1 m

O ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, é o novo ministro da Administração Interna.

O governante visitou esta quarta-feira os alguns dos locais mais afetados pelas chamas no distrito da Guarda e reuniu com os autarcas de Seia, Gouveia, Guarda, Pinhel e Sabugal na cidade mais alta.

Para o lugar do ministro adjunto vai Pedro Siza Vieira, advogado e amigo próximo de António Costa. Os dois nomes foram apresentados esta tarde pelo primeiro-ministro António Costa ao Presidente da República, que já aceitou a proposta.

A tomada de posse, de acordo com comunicado do Governo, é no próximo dia 21 de outubro às 9 horas, no Palácio de Belém.