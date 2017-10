Secção: Atualidade

Distrito da Guarda tem nove incêndios ativos

Tempo de leitura: 2 m

Ramela, Albardo (Guarda), Casas Figueiras, Sandomil, Sabugueiro (Seia), Casal da Boavista (Gouveia), Cortiçô (Fornos de Algodres), Pousafoles do Bispo (Sabugal), Mangide (Pinhel) são as localidades do distrito da Guarda que estão a ser fustigada pelas chamas, segundo a página da Proteção Civil. Todos estes incêndios começaram ao longo do dia de ontem.

O incêndio mais preocupante continua a ser o do Sabugueiro, que lavra desde a madrugada de domingo. As 10 h30 desta segunda-feira estavam no combate às chamas 288 homens, apoiados por 89 meios terrestres. Ainda em Seia, em Sandomil, um outro incêndio lavra desde as 8h47 de ontem e envolve 108 homens e 35 meios terrestres. Também em Casas Figueiras estão 10 homens, apoiados por dois meios terrestres. Devido à fúria das chamas as autoridades ponderam evacuar o Hospital de Seia

O fogo que ontem à noite começou na Ramela (23h22) envolvia esta manhã 36 homens e 10 meios terrestres. O INTERIOR sabe que o vento está dificultar o combate às chamas, que progridem em direção ao Jardim de Infância, que foi já evacuado. Em Albardo, na freguesia de Pousade e Albardo, estavam esta manhã no terreno 59 homens e 14 meios terrestres.

O incêndio em Gouveia, no Casal da Boavista envolve 72 meios humanos e 18 terrestres. Em Fornos de Algodres, Cortiçô, 56 homens e 19 meios terrestres combatem as chamas. No fogo de Mangide as chamas são combatidas por 64 homens e 21 meios terrestres e em Piousafoles do Bispo estão no terreno 31 homens e sete meios terrestres.

Em todo o país, os incêndios do último domingo já fizeram 27 vítimas mortais, avançou a Proteção Civil.