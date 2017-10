Secção: Atualidade

Rui Ventura garante que Pinhel «vai voar mais alto»

Rui Ventura (PSD) foi o terceiro autarca da região a ser empossado após as eleições de 1 de outubro.

A tomada de posse para um segundo mandato do presidente da Câmara de Pinhel teve lugar esta tarde na Praça Sacadura Cabral, onde reuniu a Assembleia Municipal e os eleitos para as Assembleias de Freguesia. Eleito com 64,24 por cento e 3.748 votos, Rui Ventura vai governar com maioria tendo a seu lado Luís Poço, Irene Fonseca e Daniela Capelo (PSD). Pelo PS, que obteve 1.582 votos e 27,12 por cento dos sufrágios, assumiu funções no executivo Esperança Valongo. Os social-democratas estão também em maioria na Assembleia Municipal, que será presidida por Ângela Guerra, com 13 deputados eleitos contra seis do PS.

No discurso de tomada de posse, o autarca reeleito garantiu que será «presidente de Câmara de todos os pinhelenses sem exceção», acrescentando que «os resultados históricos do dia 1 de outubro» comprovam que o «caminho que os munícipes querem é o caminho que estamos a fazer». Rui Ventura terminou o seu discurso dizendo que «Pinhel vai voar mais alto». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.