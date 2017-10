Secção: Atualidade

Copialta comemorou 25.º aniversário

Entre música e animação, a empresa Copialta, situada na Guarda, comemorou hoje 25 anos de existência nas instalações do NERGA. Fundada em outubro de 1992, a empresa é atualmente dirigida por José Morgado, Mário dos Prazeres e António Morgado. A Copialta atua no ramo de Impressões e Informática e Gestão Documental. Com uma equipa constituída por 13 funcionários, a empresa opera nos distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco. «Este aniversário representa para nós um marco muito importante. Poder convidar todos os nossos clientes, familiares e amigos a estarem nesta celebração é um orgulho e uma satisfação», confessou a O INTERIOR António Morgado.

