Secção: Atualidade

Apostar na juventude será um dos focos de Paulo Langrouva

Tempo de leitura: 1 m

Paulo Langrouva (PS) foi o segundo autarca da região a ser empossado após as eleições de 1 de outubro.

A tomada de posse para um segundo mandato do presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo teve lugar esta tarde no Pavilhão Desportivo. Eleito com 52,89 por cento e 2.244 votos, Paulo Langrouva vai governar com maioria.

No seu discurso de posse, o presidente reeleito destacou a «expressiva e inequívoca» vitória do PS em Figueira de Castelo Rodrigo e garantiu que continuará o trabalho que tem sido feito «sempre com um propósito muito firme que é garantir o bem-estar e qualidade de vida dos municípes». Paulo Langrouva adiantou ainda que «apostar na juventude» será um dos focos do executivo para o próximo mandato. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.

Amanhã é a vez de Rui Ventura (PSD) ser empossado para um segundo mandato em Pinhel.