Secção: Atualidade

Produtores da região viajam até Paris

Tempo de leitura: 1 m

Durante este fim-de-semana, o miradouro junto à basílica do Sacré Coeur, em Paris, é palco de mais uma edição da tradicional “Fête des Vendanges” (Festa das Vindimas) e este ano Portugal é o país convidado, com especial destaque para o Centro de Portugal. As especialidades gastronómicas são um dos maiores atrativos desta festa, com vários stands e pavilhões a exporem o que de melhor se pode comer e beber.

Até domingo, vários grupos de ação local e associações de produtores regionais das três Comunidades Intermunicipais da região centro – Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Coimbra – vão levar até à capital francesa produtos regionais como o Queijo da Serra, enchidos, chanfana, Leitão à Bairrada ou os pastéis de Tentúgal, entre outros. Para além das iguarias também os vinhos da região marcam presença no evento. A Comissão Vitivinícola da Beira Interior integra uma das delegações e está representada por dois produtores.