Amílcar Salvador promete «investir na qualidade de vida e no bem-estar dos trancosenses»

Amílcar Salvador (PS) foi o primeiro autarca da região a ser empossado após as eleições de 1 de outubro.

A tomada de posse para um segundo mandato do presidente da Câmara de Trancoso teve lugar esta noite no Convento de S. Francisco, onde reuniu a Assembleia Municipal. Eleito com 56,2 por cento e 3.451 votos, Amílcar Salvador vai governar com maioria tendo a seu lado Eduardo Pinto e Ana Luísa Couto (PS). Pelo PSD, que obteve 1.915 votos e 31,1 por cento dos sufrágios, assumiram funções no executivo João Rodrigues e Rogério Tenreiro.

Os socialistas estão também em maioria na Assembleia Municipal, que volta a ser presidida por Amaral Veiga, com 13 deputados eleitos contra oito do PSD e um do CDS. No seu discurso de posse, o presidente reeleito destacou a «expressiva vitória» do PS em Trancoso e afirmou que o novo mandato será dedicado a «investir na qualidade de vida e no bem-estar dos trancosenses». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.

No sábado é a vez de Paulo Langrouva (PS) ser empossado para um segundo mandato em Figueira de Castelo Rodrigo e no domingo será Rui Ventura (PSD) em Pinhel.