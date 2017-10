Secção: Atualidade

Escultura evoca na Guarda Centenário das Aparições de Fátima

Tempo de leitura: 1 m

O monumento evocativo do centenário das Aparições de Fátima foi inaugurado esta noite junto à capela do Mileu, na Guarda. A escultura é da autoria do arquiteto António Saraiva e representa o “milagre do Sol”, Nossa Senhora e os três pastorinhos. A obra mede 2,70 metros de altura e é feita de cobre e latão, assentando numa base de granito. A escultura foi encomendada pelas paróquias urbanas da Sé e São Vicente e foi desvendada após uma procissão entre a igreja do Bonfim e a capela do Mileu.