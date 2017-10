Secção: Atualidade

Hyundai Free Pass e 48h Peugeot na Guarda

Decorre até domingo, em Vale de Estrela (Guarda), o "Hyundai Free Pass". Durante os próximos dias os amantes do mundo automóvel terão à disposição várias gamas, com vantagens em viaturas novas e de serviço até 6.500 euros. «Estamos a oferecer um check up gratuito, um voucher de 250 euros até 31 de dezembro para compra de carro novo e 15 por cento de desconto em peças e mão de obra também até essa data», explicou Orlindo Serra, responsável pelo stand da Automóveis do Mondego na Guarda, o novo concessionário da marca coreana no distrito da Guarda.

A par deste evento, está também a decorrer naquele local o "48h Peugeot" que «dá ao cliente a oportunidade de ter descontos promocionais» no preço e pós-venda. «Nessas 48 horas reduzimos os preços até 6 mil euros em carros novos e nos semi-novos têm um desconto entre 2 e 3 mil euros», adiantou Orlindo Serra, acrescentando que na pós-venda o cliente tem revisões até 99 euros e um desconto nos pneus de 50 por cento. E mais, a nível de mão de obra e peças terá um desconto de 25 por cento.

Ao longo do evento são esperadas cerca de 300 visitas. Aberto a todos os interessados e «condutores de todas as marcas», a Hyundai sugere a confirmação da presença através do 800 500 505 ou em freepass.hyundai.pt.