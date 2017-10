Secção: Atualidade

Exercício “A Terra Treme” às 10h13

O exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico “A Terra Treme” realiza-se hoje, por ocasião do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes.

Assim, quando forem 10h13, e apenas durante um minuto, todas as pessoas, onde quer que estejam e sem alterar rotinas, poderão participar efetuando os três gestos básicos de autoproteção durante um sismo: baixar-se sobre os joelhos (evita que possa cair durante o sismo, mas permite mover-se); proteger-se (a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos, procure também abrigar-se, se possível sob uma mesa resistente); e aguardar (até a terra parar de tremer 10h13-10h14).

O Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda apela à participação de todos os estabelecimentos de ensino, instituições, empresas e sociedade civil em geral neste exercício que «ajuda a população a conhecer e a praticar os três gestos que podem salvar vidas em caso de sinistro».

A iniciativa promovida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) vai ao encontro dos objetivos da Declaração de Sendai e das medidas enunciadas para a Redução do Risco de Desastre 2015-2030, subscritas por 187 Estados membros das Nações Unidas, que sublinham a necessidade de aumentar a cultura de prevenção e de preparação das populações e dos países com vista à redução das perdas resultantes de eventos extremos. Este ano, a ANPC está também a convidar a população a «dar visibilidade» ao exercício, registando a sua intenção de participação no site www.aterratreme.pt, seguir a sua página oficial no Facebook e a usar o hashtag: #aterratreme. Mais informações através do email cdos.guarda@prociv.pt .