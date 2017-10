Secção: Atualidade

Exercício "A Terra Treme" hoje às 10h13

Tempo de leitura: 1 m

O exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico “A Terra Treme” realiza-se hoje, por ocasião do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes.

Assim, quando forem 10h13, e apenas durante um minuto, todas as pessoas, onde quer que estejam e sem alterar rotinas, poderão participar efetuando os três gestos básicos de autoproteção durante um sismo: baixar-se sobre os joelhos (evita que possa cair durante o sismo, mas permite mover-se); proteger-se (a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos, procure também abrigar-se, se possível sob uma mesa resistente); e aguardar (até a terra parar de tremer 10h13-10h14).

A iniciativa promovida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) vai ao encontro dos objetivos da Declaração de Sendai e das medidas enunciadas para a Redução do Risco de Desastre 2015-2030, subscritas por 187 Estados membros das Nações Unidas, que sublinham a necessidade de aumentar a cultura de prevenção e de preparação das populações e dos países com vista à redução das perdas resultantes de eventos extremos.