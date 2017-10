Secção: Sociedade

Agrupamentos de Escolas de Celorico da Beira e Afonso de Albuquerque (Guarda) foram os que mais estudantes perderam relativamente ao ano transato

Menos alunos nas escolas da região

Previsões apontam que até 2021 a região perca 2.157 alunos

Com a natalidade em queda na região é certo que o número de crianças no ensino obrigatório, que vai do pré-escolar ao secundário, também diminui. O INTERIOR contactou todos os agrupamentos de escolas da região para saber o número de alunos inscritos no ano letivo agora iniciado e no anterior.

No total dos 18 argumentos cuja informação foi facultada havia menos 450 alunos inscritos em setembro comparativamente ao ano lectivo de 2016/2017. É certo que algumas turmas ainda não estavam fechadas e que ainda poderia haver pequenas alterações, mas a quebra do número de matriculados era já evidente. Numa análise geral por todos os agrupamentos do distrito da Guarda e Cova da beira é visível que, na grande maioria, há uma diminuição do número de alunos. Na capital de distrito, o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque é um dos casos onde se verifica uma quebra mais acentuada, já que este ano perdeu 65 estudantes e quatro turmas relativamente ao anterior. No pré-escolar e no primeiro ciclo existem agora menos duas turmas e menos uma no secundário, tendo aberto mais uma no segundo ciclo.

Embora com uma perda de alunos inferior, 34 no total, o Agrupamento de Escolas da Sé, também na Guarda, destaca-se pela diminuição de turmas, que reduziram de 152 para 134. Só no primeiro ciclo desapareceram 14, pese embora estejam matriculados mais 57 crianças que no ano letivo transato. Os Agrupamentos de Escolas de Celorico da Beira e Fornos de Algodres são outros dois casos onde a redução do número de matriculados é mais acentuada, sendo de 68 e 42, respetivamente. Na Cova da Beira existem dois agrupamentos que fugiram à tendência da Beira Interior. O do Fundão foi o único que conseguiu aumentar o número de estudantes, embora a diferença seja pouco significativa, tendo passado de 1.483 alunos inscritos para 1.490 neste ano letivo. A informação sobre o número de turmas não foi facultada a O INTERIOR. Já no Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã nada se alterou, o número de alunos e de turmas mantém-se exatamente igual.

Segundo um estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, onde é apontada uma previsão do número de alunos por NUTS III, até ao ano lectivo 2020/21, as Beiras e Serra da Estrela teriam inscritos no ano letivo atual 22.940 alunos, entre o primeiro ciclo e o ensino secundário. Segundo o documento, em relação a 2016/17 haveria uma perda de 480 alunos, no entanto com um ligeiro aumento de alunos no ensino secundário. A previsão aponta ainda que até 2021 a região perca 2.157 alunos, sendo a maior perda no primeiro ciclo de ensino, menos 762 alunos. Só na região centro prevê-se que essa perda possa chegar aos 9 mil alunos. Apesar da insistência de O INTERIOR, não responderam aos pedidos de informação os Agrupamentos Dr. Guilherme de Carvalho (Seia), de Trancoso, Tenente Adão Carrapatoso (Vila Nova de Foz Côa), Frei Heitor Pinto (Covilhã), Serra da Gardunha e Aldeias de Xisto (Fundão) e Pedro Álvares Cabral (Belmonte), bem como a Escola Quinta das Palmeiras (Covilhã).