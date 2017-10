Secção: Atualidade

Independência da Catalunha suspensa



O Presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, declara independência com efeitos suspensos. «Assumo o mandato do povo para que a Catalunha se converta num Estado independente com a forma de uma república», proclamou Puigdemont esta tarde, anunciando de imediato que pede a suspensão por algumas semanas desta proclamação para que seja possível «iniciar um diálogo para chegar a uma solução acordada».

Esta terça-feira, todas as atenções estavam centradas no Parlamento regional da Catalunha, numa sessão onde Carles Puigdemont compareceu para apresentar e discutir os resultados no polémico referendo de 1 de outubro, considerado ilegal pela justiça espanhola.