Secção: Atualidade

Mais de um milhar de pessoas caminharam contra o cancro da mama na Guarda

Mais de um milhar de pessoas participaram hoje na caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos”, na Guarda.

Organizada no Mês Internacional de Prevenção do Cancro da Mama, a iniciativa foi promovida pelo Movimento “Vencer e Viver”, do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e destina-se a sensibilizar a população para a prevenção primária e diagnóstico precoce do cancro da mama.

Os participantes partiram da Alameda de Santo André e rumaram à Praça Velha. Já na Covilhã o percurso ligou o Jardim Público ao Complexo Desportivo. Esta iniciativa realizou-se em simultâneo em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Viseu. As receitas revertem na íntegra para o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O “Vencer e Viver” é um movimento de entreajuda que visa o apoio à mulher desde o momento em que é diagnosticado um cancro da mama através do contacto pessoal de uma voluntária que vivenciou situação semelhante.