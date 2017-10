Secção: Última

ULS da Guarda comemorou nove anos de existência

A ULS da Guarda comemorou na terça-feira o seu 9º aniversário. Na ocasião foi inaugurado o Hospital de Dia de Medicina do Hospital Sousa Martins, onde esteve o presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, José Tereso.

De acordo com o diretor do serviço, João Correia, o Hospital de Dia trata-se de uma «estrutura organizacional com um espaço físico próprio, onde se concentram meios técnicos e humanos qualificados» e que tem como missão «prestar cuidados a doentes de forma programada, em alternativa ao internamento». «Optámos por um modelo polivalente, de modo a obter ganhos de eficiência e produtividade», referiu o médico. Todos os doentes que necessitem de intervenções terapêuticas e de diagnóstico em áreas como a diabetes, das doenças cardiovasculares ou reumatológicas, entre outras, terão acesso àquele serviço. Além disso, João Correia anunciou também aquilo que será «a via verde do pé diabético», cuja equipa será constituída por um clínico, dois enfermeiros, dois auxiliares e por um grupo não residente com clínicos e enfermeiros naquelas áreas. «Esperamos em breve integrar na equipa um nutricionista e um reumatologista», adiantou João Correia, acrescentando que a lotação máxima daquele serviço aberto, que funcionará 12 horas, é de 11 postos de tratamento. Durante a manhã foi ainda apresentada a equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos e a obra de requalificação da unidade da dor. Durante a tarde desse dia, a presidente da ULS da Guarda, Isabel Coelho, procedeu à entrega de lembranças aos funcionários que em 2017 completam 25 anos de serviço na instituição.