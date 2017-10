Secção: Opinião

Bilhete Postal

Se o tubarão mordesse a bochecha?

O tubarão não vai ao dentista, não trata cáries, não aparece com dores de dentes em nenhum documentário, não tem dentinhos escuros ou sujos, não lava os dentes, não usa aparelho e eles nascem direitos. A mordida canina do tubarão é perfeita e a força da mandibula é eficaz. Admira-me que ninguém tenha feito o doutoramento comprovando que alimentação de tubarão evita a cárie e protege do tártaro. Mas se o tubarão mordesse a bochecha e pingasse no mar lá vinha outro para o comer. Assim sabemos que eles não dão dentadinhas no lábio, não atrapalham a mordida. O tubarão agarra o destino com aquela mandíbula mal arrumada mas sempre igual e afilada. Também não tenho registo de que fale ou de que morda a língua. Não sabendo muito disso, como há línguas de bacalhau também haverá de tubarão e parece que ele a evita o que será coisa de ensinar a muitos de nós. Mordermo-nos é um horror. Porque damos dentada no lábio ou na bochecha? Também há as dentadinhas de amor. Mas o tubarão não pode afagar a mulher, não pode tentar um beijo.

Por: Diogo Cabrita