Secção: Desporto

Serranos receberam e venceram Arouca por 1-0 e deixaram os lugares de despromoção

Sp. Covilhã soma segunda vitória na IIª Liga

Tempo de leitura: 2 m

Covilhanenses marcaram cedo e desta vez não deixaram escapar os três pontos

O Sp. Covilhã conseguiu, no sábado, a segunda vitória da época na IIª Liga. Os comandados de José Augusto derrotaram o Arouca por 1-0 e ascenderam ao 15º lugar da classificação.

Em jogo da nona jornada, as duas equipas protagonizaram uma primeira metade pouco intensa, com os visitantes a serem mais pressionantes enquanto os locais apostavam na organização defensiva. Aos 6’, Buika teve nos pés a ocasião de maior perigo do Arouca, mas Igor Rodrigues afastou com os punhos. Pouco depois, foi Bracali, guardião visitante, a sacudir o remate de Índio. O avançado brasileiro marcou mesmo aos 25’ a finalizar um lance de contra-ataque dos covilhanenses. Fatai colocou a bola nas costas da defesa arouquense, Erivelto cruzou e Índio, na pequena área, encostou para o fundo das redes. O golo galvanizou os serranos, mas o Arouca contrariou esta pressão ao subir as linhas, mas sem consequências de maior.

A equipa de Miguel Leal surgiu a querer assumir a partida no segundo tempo, só que o protagonismo foi dos “leões da serra”, que surgiram frequentemente com perigo da baliza de Bracali. A ocasião mais flagrante ocorreu aos 55’, quando o guardião visitante defendeu o remate forte de Índio e Erivelto não conseguiu emendar na recarga. No entanto, o Arouca reagiu e assustou através de uma sucessão de lances de bola parada que testaram a atenção de Igor Rodrigues. Aos 74’, Roberto, isolado, teve nos pés ocasião soberana para empatar e quatro minutos depois o avançado atirou às malhas laterais. Já o Covilhã podia ter ampliado a vantagem nos descontos, mas Hudson desperdiçou. O campeonato sofre uma pausa prolongada e regressa a 21 de outubro, com os serranos a defrontarem em Braga a equipa B dos minhotos.