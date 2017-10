Secção: Região

Seia

Fotografia sobre transumância vence concurso do CISE

Tempo de leitura: 1 m

A prática da transumância sob uma “Luz Divina”, de Pedro Ribeiro, foi eleita a melhor fotografia do XIVº Concurso de Fotografia de Ambiente do Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), sediado em Seia.

A imagem conquistou o galardão “Património Ambiental da Serra da Estrela”, a que corresponde o prémio monetário de 300 euros. O concurso, que decorreu até 31 de agosto, premiou ainda as fotografias “Hidro-Socalcos”, de Manuel Ferreira (categoria “Paisagem”), “(Des)confia”, de Ivo Cosme (“Biodiversidade”), e “Cabeça”, de Luís Proença (“Aldeias de Montanha”). O júri atribuiu ainda as menções honrosas às fotografias “Porta Aberta”, de Cristina Pinto; “Barragem do Caldeirão”, de Luís Proença; “O madrugar na montanha”, de Pedro Ribeiro; e “Gigante”, de António Figueiredo. As fotografias vencedoras, assim como uma seleção de imagens dos vários participantes, serão exibidas numa exposição patente no CISE até 31 de dezembro.