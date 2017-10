Secção: Sociedade

Empresa tem até dia 15 deste mês para saber se vai poder ampliar as suas instalações de Vale de Estrela (Guarda), caso contrário novo projeto será relocalizado noutra fábrica do grupo

Ampliação da Coficab em contagem decrescente

Está previsto investimento de 8 milhões de euros e a criação até 40 novos postos de trabalho

A Coficab tem até dia 15 deste mês para saber se vai poder ampliar a sua unidade fabril de Vale de Estrela (Guarda), num investimento de 8 milhões de euros e que deverá criar até 40 novos postos de trabalho.

Um novo pedido de apreciação do projeto já deu entrada na Divisão Sub-Regional da Guarda da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), complementado com os pareceres positivos do Ministério do Ambiente e do Ministério da Agricultura, bem como a declaração de interesse municipal aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal da Guarda. «Clarificámos melhor a intervenção a realizar e esperamos ter luz verde porque, em termos do grupo, temos até 15 de outubro para obter uma resposta positiva e inequívoca das entidades competentes», adianta João Cardoso. Segundo o responsável de operações da Coficab e diretor-geral da Coficab Portugal, se assim não acontecer o novo negócio, ligado aos veículos elétricos e à condução autónoma, que está na origem da ampliação das instalações terá que ser «redirecionado para uma outra unidade produtiva e a Guarda poderá perder esta oportunidade estratégica», alerta o administrador.

«Está completamente afastado qualquer cenário que coloque o mínimo risco da empresa falhar compromissos assumidos com clientes como a Jaguar, a Mercedes ou o Grupo PSA neste importante assunto», sublinha João Cardoso. Mas nem tudo são más notícias. Na semana passada a Coficab foi nomeada fornecedor a nível mundial dos cabos “High Voltage” para a maior plataforma de carros elétricos do grupo VW (Volskwagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche e Ducati). «Estamos a falar de projetos estratégicos para o futuro nosso grupo e que exigem profissionalismo total no seu tratamento», refere o diretor-geral.