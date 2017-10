Secção: Em Foco

Nuno Pereira foi reconduzido na liderança da associação de estudantes do Instituto Politécnico

Associação Académica da Guarda tem novos órgãos sociais

Apróximar a associação dos estudantes é a prioridade para este mandato.

Já tomaram posse os novos órgão sociais da Associação Académica da Guarda (AAG). As eleições decorreram em junho, mas devido ao fim do ano lectivo só no passado dia 27 tomaram posse.

Nuno Pereira foi reeleito para um segundo mandato e já definiu como prioridades «a proximidade da AAG com os alunos» do Politécnico. Este trabalho já começou a ser desenvolvido no mandato anterior e que se pretende reforçar: «Tem de haver uma ligação estreita. Os estudantes têm de perceber que esta a casa deles», disse o dirigente. Para isso a AAG vai continuar a apostar na organização de actividades culturais e desportivas. Mas há mais, as tão aguardadas Semana do Caloiro, Semana Académica e Passagem de Ano Académica vão manter-se. A primeira será já no próximo mês, mas este ano com uma nova data, de 6 a 12 novembro para «concentrar mais alunos», justificou Nuno Pereira. Quanto ao cartaz, «queremos os mesmos padrões do que fizemos há um ano. Ainda estamos a trabalhar os nomes, mas em breve haverá novidades», acrescentou.

Nuno Pereira liderou a única lista concorrente às eleições, e foi eleito com 276 votos, 17 nulos e oito brancos. Embora o universo eleitoral não tenha sido divulgado, são claros os níveis de abstenção, o que, segundo o presidente da AAG, pode ser justificado com a altura do ano em que decorrem as eleições. «São sempre no mês de junho, quando os estudantes têm muitas avaliações marcadas. Escolhemos uma sexta-feira e percebemos que não foi o dia ideal», explicou. Relativamente ao facto de apenas uma lista ter concorrido, Nuno Pereira considerou que «não é revelador de desinteresse» dos estudantes do IPG, mas sim porque «as pessoas perceberam o bom trabalho desenvolvido no mandato transato. Quero acreditar nisso». Presente na cerimónia, Constantino Rei, presidente do IPG, lançou o repto para que o próximo cortejo da Semana Académica «seja planeado como deve ser, de forma a poder devolver à cidade a alegria e a dignidade».

Além de Nuno Pereira, fazem parte da nova direção da AAG Maria Inês Rodrigues (vice-presidente geral), André Barroca (tesoureiro) e Ana Rodrigues d’Almeida (secretária). Rui Badana preside à mesa da Assembleia-Geral, tendo como secretários Marco Valente e Mariana Fernandes. Para o Conselho Fiscal foram eleitos Pedro Alves (presidente), Sandra Silva (secretária) e Orlando Silva (relator). Rafael Nunes (Desporto), Diogo Gomes (Comunicação), Jorge Loureiro (Política Educativa e Ação Social), Rudolf Oliveira (Informática) e Sara Lopes (Cultura, Capelania e Académico) são os novos diretores de departamentos da associação académica.