Secção: Atualidade

Hospital de Dia de Medicina inaugurado hoje na ULS da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

A ULS da Guarda comemorou hoje o seu 9.º aniversário. Pela ocasião ocorreu a inauguração do Hospital de Dia de Medicina do Hospital Sousa Martins, onde esteve o presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, José Tereso. Durante a manhã foi ainda apresentada a equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos e a obra de requalificação da Unidade da Dor. Durante a tarde, a presidente da ULS da Guarda, Isabel Coelho, procedeu à entrega de lembranças aos funcionários que em 2017 completam 25 anos de serviço na instituição.