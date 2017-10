Secção: Atualidade

Gustavo Duarte continua em Vila Nova de Foz Côa

Tempo de leitura: 1 m

O social-democrata Gustavo Duarte foi reeleito presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa para um terceiro mandato. Com as 14 freguesias do concelho apuradas, o PSD ganhou com 50,46 por cento dos votos. Segue-se o Partido Socialista (PS) com 23,35 por cento dos votos e a eleição de dois vereadores. O CDS ficou-se por 11,86 por cento dos votos, o grupo independente "L" com 3,45 por cento dos votos e a coligação PCP-PEV teve 1,01 por cento dos votos. A abstenção no concelho de Foz Côa foi de 36,81 por cento.