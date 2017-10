Secção: Atualidade

Álvaro Amaro reeleito com maioria histórica na Guarda

Com as 43 freguesias do concelho da Guarda apuradas, o PSD ganhou com 61,3 por cento dos votos (em 2013 tinha tido 51,4). O Partido Socialista (PS) foi o grande derrotado da noite com 23,35 por cento dos votos e a eleição, tal como há quatro anos, de dois vereadores. A coligação "Guarda em Primeiro" teve 5,5 por cento dos votos não elegendo, portanto, nenhum vereador. O Bloco de Esquerda (BE) teve 3,04 e a coligação PCP/PEV teve 2,1 por cento dos votos. A abstenção no concelho da Guarda foi de 39,1 por cento.