Secção: Atualidade

Vítor Pereira ganha com maioria absoluta na Covilhã

Tempo de leitura: 1 m

O PS aumentou em quase 3.000 votos, comparativamente com 2013, o seu resultado nestas eleições e, assim, passou de três para cinco mandatos no executivo municipal. Vítor Pereira precisou do apoio de Joaquim Matias (PSD) para governar, mas agora conquistou a maioria absoluta com quase 47 por cento dos votos. Já o PSD, que em 2013 elegeu um vereador, teve apenas 7,3 por cento dos votos, não elegendo qualquer vereador. O CDS-PP, que candidatou o antigo secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, e com grandes expectativas em relação ao resultado, teve 15,1 por cento dos votos e a eleição de um vereador. Carlos Pinto, o antigo presidente do PSD e que agora se apresentou como candidato independente, acabou por ser o grande derrotado com 18 por cento dos votos e, assim, Carlos Pinto foi eleito vereador. A abstenção no concelho da Covilhã foi de 38,1 por cento.