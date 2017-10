Secção: Atualidade

Anselmo Sousa com maioria relativa na Mêda

Com a contagem terminada e as 11 freguesias do concelho da Mêda apuradas, o PS venceu com 40 por cento dos votos. O CDS-PP teve 27,8 por cento dos votos e o PSD ficou-se pelos 26,96 por cento dos votos. Com esta maioria relativa o Partido Socialista terá de chegar a entendimento com o vereador eleito pelo PSD, como ocorreu há quatro anos, ou com os vereadores do CDS para governar nos próximos quatro anos. A abstenção no concelho da Mêda foi de 34 por cento.