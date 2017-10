Secção: Atualidade

António Robalo ganha no Sabugal com 51 por cento

Com a contagem terminada e as 30 freguesias do concelho do Sabugal apuradas, o PPD/PSD venceu com 51,4 por cento dos votos, aumentando a vantagem sobre o PS que se ficou por 38,1 por cento dos votos e a eleição de três vereadores. O CDS-PP/MPT perderam votos e ficaram-se pelos 3,29 por cento e a coligação PCP/PEV ficou-se por 1,90 por cento dos votos. A abstenção no concelho do Sabugal foi de 42,3 por cento.