Paulo Langrouva reeleito em Figueira de Castelo Rodrigo

Com a contagem terminada e as 10 freguesias apuradas, o PS venceu com 52,8 por cento dos votos em Figueira de Castelo Rodrigo. A candidatura do PSD, encabeçada por Carlos Condesso, ficou em segundo com 41,7 por cento dos votos e a eleição de dois vereadores. O CDS teve 1 por cento dos votos e a coligação PCP/PEV ficou-se por 0,64 por cento dos votos. A abstenção em Figueira de Castelo Rodrigo voltou a ser extraordinariamente baixa: 25,7 por cento.