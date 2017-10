Secção: Atualidade

Paulo Fernandes é reeleito por maioria no Fundão

O PPD/PSD ganhou com cinco mandatos atribuídos e 55,17 por cento dos votos no Fundão. O PS teve 28,79 por cento dos votos e elegeu dois vereadores. A coligação PCP/PEV teve 6,6 por cento dos votos e CDS 3,5. A abstenção no concelho do Fundão foi de 40,5 por cento.