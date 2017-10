Secção: Atualidade

Amílcar Salvador reeleito presidente da Câmara de Trancoso

Tempo de leitura: 1 m

Com a contagem terminada e as 21 freguesias apuradas o PS venceu com 56,21 por cento dos votos em Trancoso, com três mandatos atribuídos. O PSD ficou-se pelos 31,19 por cento dos votos e a eleição de dois vereadores. O CDS teve 5,16 por cento dos votos e a coligação PCP/PEV 2,46 por cento dos votos. Trancoso teve uma abstenção de apenas 37 por cento.