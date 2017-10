Secção: Atualidade

Manuel Fonseca reeleito em Fornos de Algodres

Com a contagem terminada e as 12 freguesias apuradas o PS venceu com 60,2 por cento dos votos em Fornos de Algodres com quatro mandatos. O PSD ficou-se pelos 28,8 por cento dos votos e a eleição de, apenas, um vereador. O CDS teve 6,6 por cento dos votos e a coligação PCP/PEV 1,2 por cento dos votos. Fornos de Algodres teve uma abstenção de apenas 29 por cento.