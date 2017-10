Secção: Atualidade

António Machado eleito presidente da Câmara de Almeida

O PSD ganhou com 53,8 por cento dos votos no concelho de Almeida (elegeu quatro mandatos). O PS ficou-se pelos 24,62 por cento (elege um vereador). A Coligação Independente teve 11 por cento dos votos e PCP/PEV teve 5,42 por cento votos. A abstenção no concelho de Almeida foi de 33,8 por cento.