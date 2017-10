Secção: Atualidade

António Rocha reeleito em Belmonte

Candidato do PS elegeu três vereadores com mais de 56 por cento dos votos. Em segundo lugar ficou o PSD (Amândio Melo), com 31 por cento dos votos e dois vereadores eleitos. O PCP/PEV teve 6,5 e o CDS 1,28 por cento dos votos. A abstenção em Belmonte foi 37,7 por cento.