Filipe Pinhal vai votar Mariana Mortágua!

Ajudem-me a raciocinar :1- se acabar a contribuição da sobretaxa para os mais favorecidos. 2- Se houver reposição por inteiro da hora extraordinária. 3- Se estiver reposto o 13º e 14º mês. 4- se mantivermos os escalões de IRS, quem mais ganha com “a força do Bloco” é o Filipe Pinhal e os diretores das empresas públicas. Também ganho eu, que tenho salário médio. Mas aqueles que ganham pouco e foram poupados antes por Passos Coelho, não encontram melhoria do salário comparativa. Os números são brutais. O Filipe Pinhal vai ser aumentado em janeiro, perto de 30 mil euros mensais, os gestores e diretores da coisa pública trepam para mais três e quatro mil euros mensais. Quem menos aumenta são os que têm salário mínimo, pois o Passos Coelho a esses pouco tinha retirado. Este facto é claro mas, infelizmente, vejo muitos que não sofreram cortes significativos porque ganhavam pouco a refletir sobre isto. Mais, vejo salários mínimos indignados com Passos Coelho através da realidade construída que lhes impuseram. Engano-me? Vejam a folha salarial das auxiliares de limpeza e as dos médicos em exclusividade e com bastantes “alcavalas” (horas extra, subsídio de direção, acrescento de chefe de equipa, etc). Os segundos perderam milhares de euros por mês no tempo de Passos Coelho. Estranho é que o PSD nunca apresentou este argumento. O ganho da classe média e média alta, dos que têm salários pornográficos por benesses, por arranjos de horas, por favorecimentos com especificidades, ou por especialidades, está a ser reposto de modo obsceno. Agradeço muito, mas isso não me torna um defensor dos mais pobres!

Por: Diogo Cabrita