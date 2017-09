Secção: Desporto

Serranos foram eliminados perderam com o Vizela, do Campeonato de Portugal, por 2-1 e saíram sem honra nem glória da competição

Calvário do Sp. Covilhã continua na Taça de Portugal

Erivelto já marca, mas exibição dos covilhanenses deixou muito a desejar

O calvário do Sp. Covilhã continua e no domingo o clube serrano foi afastado da Taça de Portugal, ao perder por 2-1 em Vizela, na segunda eliminatória.

Teoricamente mais fortes, os covilhanenses foram surpreendidos pela equipa do Campeonato de Portugal que na época passada foi despromovida da IIª Liga. Os locais surgiram mais afoitos nesta partida e graças a Paredes, que dispôs das melhores oportunidades do jogo. Logo aos 5’, o ponta de lança vizelense “roubou” a bola a Joel e isolou-se perante o guardião serrano, mas São Bento evitou o golo. O mesmo aconteceu aos 10’. O Covilhã ocupava o meio-campo adversário e tentava bombear a bola para a área dos locais, mas sem assustar Rafa. O jogo desenrolava-se em ritmo lento e aborrecido, até que aos 37’ Miguel Oliveira inaugurou o marcador com um cabeceamento certeiro, na sequência de um canto.

O encontro continuou fraco na segunda parte, com Paredes a atirar ao poste, aos 48’ e Fatai, na primeira oportunidade dos serranos na partida, rematou forte de longe, mas por cima do travessão aos 64’. O Vizela era a melhor equipa em campo e aumentou a vantagem aos 81’ num remate em arco de Paredes, após passe de Cann. A partida parecia sentenciada, mas o Covilhã despertou finalmente e conseguiu o golo de honra em cima do minuto 90 graças a um “tiro” de Erivelto, na cobrança de um livre. Afastados da Taça da Liga e mal classificados no campeonato da IIª Liga , os serranos saíram de cena, sem honra nem glória, da Taça de Portugal naquele que é um dos piores inícios de temporada do clube e que precisam urgentemente de resultados moralizadores para quebrar o enguiço. Ontem, após o fecho desta edição, o Sp. Covilhã, penúltimo classificado com cinco pontos, jogou no Seixal com o Benfica B para a oitava jornada da IIª Liga.