Secção: Em Foco

Em causa está um parecer negativo da Divisão Sub-Regional da Guarda da CCDRC à ampliação das instalações da fábrica

Investimento de 8 milhões em risco na Coficab

Ampliação de instalações permitirá criar até 40 novos postos de trabalho

A Coficab pode ver comprometido um investimento de oito milhões de euros, que deverá criar até 40 postos de trabalho, caso a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) não reverta o parecer negativo ao projeto de ampliação da fábrica de Vale de Estrela emitido pela Divisão Sub-Regional da Guarda do organismo presidido por Ana Abrunhosa.

O empreendimento obteve a declaração de interesse municipal por parte da autarquia, decisão ratificada por unanimidade pela Assembleia Municipal, e consiste em ampliar a fábrica ocupando o terreno onde está atualmente o parque de estacionamento, que seria transferido para outra área próxima da empresa. «O espaço necessário à ampliação já se encontra licenciado para atividade industrial», adianta João Cardoso, que se disse «muito surpreendido» com a decisão da direção da Guarda da CCDRC. Até porque o novo parque de estacionamento seria construído salvaguardando «todos os aspetos ambientais, nomeadamente com a preservação dos castanheiros existentes e o reforço da zona verde com a plantação de mais árvores num terreno que está a ser tomado por silvas e giestas», acrescenta o diretor-geral da Coficab Portugal.

Segundo o responsável, também a solução construtiva seria semelhante à realizada no Parque Urbano do Rio Diz para «evitar a impermeabilização do solo», sendo ainda mantido o relevo do terreno para garantir o escoamento de águas. «Por todos estes cuidados, a decisão foi deveras uma surpresa», reforça João Cardoso, avisando que este parecer negativo forçará a deslocalização do investimento para outra unidade da multinacional de cablagens para automóveis. «A Guarda era uma solução algo “forçada” devido à distância relativamente aos clientes, mas como estamos a falar de produtos de alto valor acrescentado seria uma solução ainda viável», sublinha o gestor.

Entretanto, os Ministérios do Ambiente e da Agricultura já emitiram dois pareceres positivos ao projeto, documentos com os quais a Coficab vai novamente submeter a ampliação à apreciação da CCDRC como comunicação prévia. «Esperamos que a decisão seja revista e que a situação seja desbloqueada num prazo máximo de duas semanas para seja possível reverter a realocação deste investimento a outra unidade do grupo», afirma João Cardoso. O diretor-geral da Coficab Portugal destaca o empenho da Câmara da Guarda neste processo, mas ressalva que «nem todas as entidades locais consideraram o projeto estratégico, ao contrário da cidade destino do investimento, em que todas se uniram para levar a coisa a bom termo e em tempo útil».

O caso foi abordado na última reunião do executivo guardense e mereceu a crítica de Álvaro Amaro. Em declarações a O INTERIOR, o presidente da Câmara disse que a decisão da Divisão Sub-Regional da CCDRC «bloqueia por questões de somenos um investimento essencial para a Guarda». O autarca diz-se ainda «perplexo» com o caso e considera mesmo o parecer negativo «inimaginável» depois da Câmara ter declarado a obra de interesse municipal. «Foi um grão de areia que alguém quis colocar no projeto, mas a autarquia esteve e está ao lado da empresa para tirar esse grão de areia do caminho», criticou Álvaro Amaro, que espera que a situação venha a ser ultrapassada brevemente.