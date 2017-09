Secção: Atualidade

UGT quer esclarecimentos sobre descongelamento das carreiras na administração pública

Tempo de leitura: 2 m

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, considerou hoje que o Governo deve prestar esclarecimentos aos sindicatos sobre o processo de descongelamento de progressões nas diversas carreiras da administração pública. Carlos Silva, que falava aos jornalistas, na Guarda, à margem da sessão de encerramento do III Congresso da UGT local, disse que o Governo tem, «de uma vez por todas, que explicar aos sindicatos o que é que é e o que é que não é possível fazer».

«Nós temos consciência e sabemos, e o país também sabe, que há negociações no parlamento, com os partidos à esquerda, enfim, para se preparar a proposta de Orçamento que será apresentada no parlamento em outubro. E, portanto, ainda estão a decorrer negociações», observou. Sobre o assunto, o secretário-geral da UGT revela uma preocupação: «Será que nas preocupações e cogitações do Governo, que está inclusivamente em sede de negociação com os outros partidos políticos à sua esquerda, há lugar para a entrada de propostas vindas dos parceiros sociais e dos sindicatos?». Carlos Silva disse que esta é a «preocupação» da UGT, que quer garantir que o Governo se compromete com os sindicatos «a incluir no projeto de Orçamento para 2018 algumas das reivindicações».

O responsável referiu que a questão é transversal a todos os setores da administração pública. No discurso proferido na sessão de encerramento do III Congresso da UGT da Guarda, Carlos Silva reafirmou a defesa da subida do salário mínimo para 585 euros em 2018. «Se o país cresceu, se os últimos dados ontem publicados no INE são de 3 por cento do crescimento no último trimestre, porque é que nós não havemos de propor 585 euros? Até há quem proponha mais. Eu acho que nós estamos numa situação muito, muito ponderada», disse.

O secretário-geral da UGT considerou ainda que «para 2019 os 600 euros [de salário mínimo nacional] é um patamar mínimo». «Nós achamos que há condições de ir para além dos 600 euros e vamos defendê-lo na Concertação Social, que é esse o nosso caminho excecional de intervenção», concluiu.