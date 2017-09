Secção: Atualidade

Sortelha vive fim-de-semana repleto de história

Tempo de leitura: 1 m

A Aldeia Histórica de Sortelha volta a ser palco palco do evento temático “Muralhas com História”. Até domingo, aqueles que visitem aquela aldeia do concelho do Sabugal serão transportados até ao tempo de D. Afonso IV, o Bravo, «uma época em que o desconhecido inspirava imprecisões, mito e lendas». Aviagem será complementada com mercado, tabernas, animação, recriação histórica, torneios a cavalo, demonstração de ofícios, áreas expositivas (acampamento militar e do cavaleiro, jogos medievais, cetraria e animais de quinta) e «momentos mágicos» com espetáculos de fogo, malabares e artes circenses. «Esta recriação histórica é um projeto cuja oferta cultural é uma estratégia de valorização, revitalização e promoção do património e do próprio território, com a intenção de possibilitar a todos o acesso a eventos deste tipo de expressão», justifica a autarquia. O evento «permite aproveitar o património» existente na Aldeia Histórica e, de acordo com o vereador Amadeu Neves, espera-se que passem por ali entre «8 a 10 mil visitantes». Hoje, pelas 21h30, haverá um concerto do grupo "Al Medievo".