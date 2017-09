Secção: Atualidade

Congresso Médico da Beira Interior prossegue sábado na Guarda

Prossegue no sábado, na Guarda, o 4º Congresso Médico da Beira Interior, organizado pela direção do Internato Médico da ULS da Guarda, Centro Hospitalar Cova da Beira, ACeS Cova da Beira e ULS de Castelo Branco.

O encontro que reúne mais de 250 clínicos está a decorrer no grande auditório do TMG, onde o bastonário da Ordem dos Médicos afirmou esta sexta-feira que os médicos portugueses «têm lugar para trabalhar em qualquer parte do mundo». Na sessão de abertura do congresso, Miguel Guimarães desafiou os internos que estão a participar no evento a fixarem-se no interior e a optarem pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). «Vocês têm lugar no SNS. Só é preciso que os decisores políticos e quem dirige o país o queira», afirmou o bastonário.

O objetivo deste evento é promover a atividade dos médicos e de outros profissionais de saúde, o seu envolvimento e a sua formação em diferentes áreas hospitalares.

Serão abordados temas com relevo atual, distribuídos pelas diferentes especialidades, médicas e cirúrgicas. O congresso proporcionará igualmente a oportunidade de frequentar vários cursos de interesse científico e clínico pré e pós-congresso que decorrem até domingo no Hospital Sousa Martins e na Escola Superior de Saúde da Guarda.