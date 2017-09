Secção: Política

Pedro Narciso aposta no ambiente para a Junta

Com uma equipa composta maioritariamente por mulheres, Pedro Narciso é candidato à Junta de Freguesia da Guarda com o objetivo de «aproximar a Junta das pessoas».

Anteriormente apresentada, o cabeça-de-lista do movimento “Guarda em Primeiro” constata que a ideia de criar uma assembleia de cidadãos «entrou na agenda de outros candidatos, o que é bom», mas o enfermeiro de profissão «sem ligações políticas», quer «fazer mais». O seu programa eleitoral para a maior junta de freguesia do distrito foi apresentado na segunda-feira e a área ambiental, através da sensibilização, será a sua «bandeira», propondo que a Junta «compense» quem recicla. O modelo ainda não está definido mas essa compensação poderia surgir com um desconto na fatura da água ou no comércio local. «É uma forma das pessoas perceberem que vale a pena», afirmou Pedro Narciso.

Na acção social, os independentes apoiados pelo CDS, MPT e PPM sugerem que seja reforçado o trabalho com as IPSS e, na educação, «pode ser feito um trabalho de educação para a cidadania». Para Pedro Narciso, a Junta de Freguesia da Guarda vive actualmente um tempo de «ensombramento da Câmara Municipal» e «não se percebe a sua ação». «Queremos inverter isso», afirmou o candidato independente, que quer criar uma «junta ao serviço dos cidadãos», dando continuidade às assembleias de freguesia descentralizadas. Já as assembleias de cidadãos terão um carácter consultivo. Além de querer criar um Orçamento Participativo, outra das apostas será «um plano comunicacional» graças a uma aplicação móvel, onde «será possível reportar problemas e comunicar as atividades da Junta».

O candidato também quer apostar num veículo que se possa deslocar junto da população, para «tirar dúvidas e resolver problemas burocráticos». Nesta sessão, Pedro Narciso avaliou os adversários dizendo que o atual presidente da Junta, João Prata (PSD), é «um dinossauro político» e o candidato do PS, Fábio Pinto, «um jovem fruto do sistema».