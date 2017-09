Secção: Política

Guarda

João Prata diz que «nenhum bairro» ficou sem o apoio da Junta

João Prata (PSD) apresentou a sua recandidatura à Junta de Freguesia da Guarda e garantiu que o executivo da maior freguesia do distrito fez «muitas coisas em muitas áreas», como o atendimento, na educação, na ação social, no ambiente e no apoio às associações.

«Não há um único bairro que não tenha tido a nossa presença e a nossa colaboração na melhoria das condições de vida dos guardenses e no asseio urbano», disse João Prata, na noite de sexta-feira no pequeno auditório do TMG repleto. Para o próximo mandato, se for reeleito, o candidato comprometeu-se a reforçar o trabalho na Educação, ação social, ambiente e na proximidade aos cidadãos. Contudo, na sua intervenção, o histórico social-democrata dedicou mais tempo a elogiar Álvaro Amaro do que a falar no seu programa, tendo apelado aos guardenses que «não desperdicem» o seu voto «neste momento crucial da Guarda». Por sua vez, o presidente da Câmara, que também se recandidata a um segundo mandato, afinou pelo mesmo diapasão e pediu aos eleitores que votem «naqueles que oferecem melhores condições para a cidade e o seu futuro». Ou seja, nos candidatos do PSD à Câmara e Junta de Freguesia.

«Candidatei-me para não interromper um trabalho em prol da Guarda», disse Álvaro Amaro, que está seguro de ganhar «por mais de 51 por cento» [o resultado de há quatro anos] as próximas autárquicas. Quanto ao PS, «eles sabem que vão perder, só não sabem por quanto», vaticinou o autarca, considerando que também a lista apoiada pelo CDS-PP merece «um castigo eleitoral». O social-democrata prometeu fazer as festas da cidade «se tivermos condições financeiras» e afirmou que o caso do Hotel Turismo só não está resolvido «porque há eleições». E prometeu também baixar o IMI e as tarifas de água e saneamento, mas só «se o Governo conseguir a reprogramação dos fundos comunitários para apoiar obras em estradas».