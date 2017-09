Secção: Atualidade

Vítor Pereira pede redução de portagens por «uma questão de justiça»

Tempo de leitura: 1 m

Tal como já tinha acontecido na Guarda, também na Covilhã o Secretário-geral do Partido Socialista voltou a ouvir algumas exigências do candidato socialista à autarquia covilhanense.

Durante um comício na Covilhã, onde António Costa esteve presente, Vítor Pereira pediu a redução e até abolição das portagens na A23 e A25, sendo «uma questão de justiça com as populações do interior». O subfinanciamento da UBI e a comparticipação dos medicamentos também não foram esquecidos pelo candidato socialista, que pediu ao chefe do governo «uma solução».

Já António Costa falou que o interior não pode ser visto «como uma fatalidade, mas como uma oportunidade» e aproveitou para lembrar que o seu governo tem «combatido a precariedade, desbloqueámos a contratação coletiva, aumentámos o salário mínimo e os investidores estão a investir. Ao contrário do que nos diziam, não era necessário fazer um brutal aumento de impostos» reforçando que a economia do país «está melhor».